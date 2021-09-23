Про це повідомила кореспондентка 24 каналу Альона Чернецька, яка перебувала у Верховній Раді. Розглядатимуть законопроєкт уже з понеділка, 27 вересня, за всіма правилами та процедурами.

До теми Рада остаточно схвалила закон про олігархів

"Потрібно підготуватися до спецпроцедури й зібрати підписи, адже там ще більше правок, ніж до законопроєкту про олігархів – справжній поправочний спам на понад 10 тисяч правок", – розповіла Чернецька.

Рада проголосувала законопроєкт про олігархів.

Водночас 23 вересня стало продуктивним днем для прийняття закону про олігархів. Його підтримало 279 народних депутатів - це більше, ніж очікував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Спочатку депутати впродовж декількох годин вели перемовини. Потім було блокування трибуни, спроба відсторонити головуючого зараз у парламенті Руслана Стефанчука від виконання обов'язків,

– пояснила Чернецька.

Згодом за рогляд законопроєкту таки взялися й прийняли його за 30 хвилин. Обговорення зайняло багато часу, оскільки у Раді зареєстрували понад тисячу правок, які за регламентом потрібно опрацювати усі.

У Раді перенесли розгляд "антиахметівського" законопроєкту: відео 24 каналу

Частина депутатів вимагала зробити усе за регламентом. Втім фракція "Слуга народу" вирішила ухвалити його за скороченою процедурою. Опрацювали 11 правок, які погодив профільний комітет, та відбулося фінальне голосування.

Нардепи також скаржилися, що законопроєкт не надто змінився до другого читання. У ньому не прописали покарання щодо неподання декларації про зустріч з олігархами, а їхній перелік складатиме Рада нацбезпеки й оборони. Виникли побоювання, що Конституційний Суд може заблокувати законопроєкт.

КСУ може розглянути будь-який законопроєкт. Я переконаний, що правова позиція, аби віднести створення реєстру до повноважень РНБО, у нас є. Данило Гетманцев Глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики

"Антиахметівський" законопроєкт: що відомо