"Более 100 ракет по Киеву за 2 недели": Зеленский призвал США разблокировать Patriot

За две недели Россия выпустила более 100 баллистических ракет по Киеву и Киевской области, повредив инфраструктуру и метро. Владимир Зеленский заявил об острой нехватке ракет Patriot и призвал Пентагон разрешить их поставку.

В вечернем обращении Президент Украины подчеркнул, что удары захватчиков направлены против логистических артерий и энергетического комплекса.

Что известно о последних обстрелах столицы?

Среди поврежденных объектов оказались Южный мост в столице, а также кампус Торгово-экономического университета и прилегающий парк Киото.

В результате вражеских атак зафиксированы жертвы среди гражданского населения, а взрывы также повредили линии метрополитена и жилые дома. Массированный террор распространяется и на другие украинские регионы, в частности Днепр, Запорожье, Одессу, Харьков, Сумы и Херсон.

Мы делаем все возможное, чтобы сохранить нашу энергетику, чтобы сохранить нашу инфраструктуру, нашу логистику. Задача очень сложная. К сожалению, есть и жертвы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Необходимость решений Пентагона по ракетам Patriot

Украинское руководство подчеркивает, что международные партнеры должны видеть последствия систематических обстрелов украинских городов. Ключевая роль в обеспечении противовоздушной обороны принадлежит Соединенным Штатам Америки, где сейчас принимаются решения о предоставлении оборонных пакетов.

Важно, чтобы мир это видел. Чтобы наши партнеры в Соединенных Штатах Америки, от которых зависит почти все, что касается "Пэтриотов", это видели. Чтобы были ответы и чтобы были соответствующие разрешения из Пентагона на поставку "Пэтриотов",

– заявил глава государства.

Президент отметил, что из-за отложенных пакетов противовоздушной обороны защищаться от российской баллистики становится значительно сложнее. Нехватка боеприпасов напрямую влияет на дипломатическую устойчивость Украины во время войны.

Дипломатический трек и ситуация на линии фронта

Помимо координации действий с США, продолжается диалог с европейскими лидерами, в частности, проведены переговоры с руководством Норвегии и Финляндии. В ноябре ожидается переговорный формат с участием представителей Украины, Соединенных Штатов и России при обязательном присутствии Европы.

Несмотря на давление с воздуха, украинские военные сдерживают противника на передовой и наносят успешные контрудары. В частности, подразделение "Хартия" провело операцию "Велес" на Купянском направлении, пресекая попытки россиян продвинуться по подземным трубам.

Как уже сообщалось на нашем сайте, в целом в ходе операций военнослужащих ДШВ и операции "Вивальди" в Донецкой области украинские защитники освободили сотни квадратных километров территории.