Более 100 огневых задач в сутки и 122 уничтоженных врага: в ВСУ рассказали о боях на Юге

За сутки 2 мая враг закрепился на оборонительных позициях. Активных действий в Херсонской и Николаевской областях не вел, однако обстреливал ракетами.

Николаев и близлежащие районы россияне обстреляли реактивными системами залпового огня. Враг лупил по объектам промышленности в Корабельном районе города. К счастью, здесь обошлось без жертв.

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В Херсонской области диверсионная группа хотела захватить наш наблюдательный пост. Однако защитники подавили попытку минометным огнем.

Сотня огневых задач и ликвидированных оккупантов

Наши ракетно-артиллерийские подразделения успешно выполнили более сотни огневых задач. В результате, общие потери врага за сутки достигли 122 оккупантов. ️

Кроме того, ВСУ обезвредили немало вражеской техники:

Утром сообщали о 2 подбитых десантно-штурмовых катерах.

Затем к ним добавились еще несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

Также ударный беспилотник-разведчик типа "Форпост". Он пытался с моря зайти в Одессу. Противовоздушная оборона уничтожила его.

Удар по Одесской области

За сутки враг дважды ударил по Одесщине ракетами. Мост через Днестровский лиман в третий раз потерпел разрушения. В него попали крылатыми ракетами "Яхонт".

Кроме того, из оккупированного Крыма ракета Оникс, выпущенная из комплекса Бастион, прилетела в жилой дом в Одессе. К сожалению, 15-летний парень погиб, еще одну несовершеннолетнюю с ранением доставили в больницу. После удара с людьми на месте работали психологи.

Угроза ракетных ударов по Югу – высока

Военные сообщили, что корабельная группировка черноморского флота оккупантов продолжает маневрировать в северо-западной части моря. Сохраняется высокая угроза нанесения ракетных ударов.

Напомнили, что еще длится продолженный комендантский час в Одессе. Благодаря этому 8-я годовщина трагических событий 2 мая 2014 года прошла без провокаций и грубых нарушений общественного порядка.

Помните о безоговорочном соблюдении мер безопасности, бдительности и критичности в восприятии информации,

– добавили в ОК "Юг".

В заключение гражданских призывали доверять только достоверным источникам и верить в победу.

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