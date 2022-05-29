Речь идет об около 115 работниках двух шахт, которые из-за обесточивания не могут выбраться наружу. Об этом ранее сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и потом в эфире марафона единых новостей 29 мая объяснил, когда горняков смогут достать из-под земли, передает 24 канал.

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Когда шахтеров смогут вытащить из-под земли

Павел Кириленко прокомментировал ситуацию со 112-ю заблокированными под землей горняками на шахте "Центральная" и тремя работниками шахты "Торецкая". По его словам, в Донецкой ОВО делают все возможное, чтобы вытащить людей наверх.

Вопрос о подаче и сохранении электропитания именно в это время (около 19:50 29 мая) решается. Впрочем, мы не теряли времени и до этого подавали резервное питание – я сразу же дал соответствующее поручение всем руководителям военных администраций,

– заметил Кириленко.

Чиновник добавил, что местных жителей тогда призывали не использовать электроэнергию на полную мощность и экономить ресурс, ведь резервный источник мог просто не выдержать того напряжения.

Глава Донецкой области отметил, что ситуация была сверхсложной, ведь только появилось сообщение об обесточивании, в ОВА не могли определить, куда именно попал вражеский снаряд. Кроме того, как только соответствующие службы начали чинить систему, сразу же начались повторные обстрелы.

Вместе с тем Кириленко подчеркнул, что стабильное электроснабжение удастся возобновить уже до конца этих суток. При этом шахтеры, заблокированные в шахте, могут еще некоторое время находиться в безопасности, заверил чиновник, там работает вентиляция и все остается под контролем.

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Обесточивание в результате вражеских обстрелов в Донецкой области

Во время боевых действий на Востоке оккупанты 29 мая ударили по высоковольтной линии электропередач. В результате без света остался Краматорск и близлежащие к нему населенные пункты.

Об инциденте первым сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко около 13:00, а уже впоследствии глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что в результате обстрела света нет и в Бахмутском районе области. Кроме того, из-за обесточивания прекратилась подача воды в такие населенные пункты Донбасса:

Краматорск;

Славянск;

Дружковка;

Константиновка;

Торецк и близлежащие к этим городам населенные пункты.

К слову, именно в результате вражеских обстрелов и обесточивания 115 горняков остались заблокированными в подземельях местных шахт.

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