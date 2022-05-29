Йдеться про 115 працівників двох шахт, які через знеструмлення не можуть вибратись назовні. Про це раніше повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко й згодом в етері марафону єдиних новин 29 травня пояснив, коли гірників зможуть дістати з-під землі, передає 24 канал.

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Коли шахтарів зможуть витягти з-під землі

Павло Кириленко прокоментував ситуацію зі 112-а заблокованими під землею гірниками на шахті "Центральна" та 3-а працівниками шахти "Торецька". За його словами, у Донецькій ОВА роблять все можливе, щоб витягти людей назовні.

Питання щодо подачі та збереження електроживлення саме у цю годину (близько 19:50 29 травня – ред. 24 канал) розв'язується. Втім ми не гаяли часу й до цього подавали резервне живлення – я одразу ж дав відповідне доручення всім керівникам військових адміністрацій,

– зауважив Кириленко.

Посадовець додав, що місцевих мешканців тоді закликали не використовувати електроенергію на повну потужність й економити ресурс, адже резервне джерело могло б просто не витримати тієї напруги.

Очільник Донецької області зазначив, що ситуація була надскладною, адже щойно з'явилось повідомлення про знеструмлення, в ОВА не могли визначити, куди саме вдарив ворожий снаряд. Крім того, як тільки відповідні служби почали лагодити систему, одразу ж почались повторні обстріли.

Разом з тим Кириленко наголосив, що стабільне електропостачання вдасться відновити вже до кінця цієї доби. При цьому гірники, заблоковані у шахтах, можуть ще певний час перебувати у безпеці, запевнив посадовець, – там працює вентиляція й усе залишається під контролем.

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Знеструмлення унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині

Під час бойових дій на Сході окупанти 29 травня вдарили по високовольтній лінії електропередач. Унаслідок цього без світла залишився Краматорськ та наближені до нього населені пункти.

Про інцидент першим повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко близько 13:00, а вже згодом очільник Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що унаслідок обстрілу світла немає й у Бахмутському районі області. Крім того, через знеструмлення, припинилась подача води до таких населених пунктів Донеччини:

Краматорськ;

Слов'янськ;

Дружківка;

Костянтинівка;

Торецьк та прилеглі до цих міст населені пункти.

До слова, саме внаслідок цього ворожого обстрілу й знеструмлення 115 гірників залишились заблокованими у підземеллях місцевих шахт.

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