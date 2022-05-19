О том, как молодежь из-за парты отправляют на войну, рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что студентов фактически послали воевать насильно.

Ранее Больше некого мобилизовать: враг хочет отправлять на войну студентов с Донбасса

Ректор организовал "обязательное собрание"

Ректор университета Григорий Игнатенко по указанию оккупантов собрал студентов на "обязательное собрание", откуда их забрали представители оккупационной администрации области. За такую "находчивость и преданное служение" ректор получил от оккупантов награду,

– отметила Денисова.

Родителям ректор сообщил, что мол, после демобилизации студенты продолжат обучение – ускорено и по индивидуальному графику.

Обратите внимание! На срочную службу призвали 176 студентов медицинского университета.

Принудительная мобилизация на оккупированных территориях – запрещена

Уполномоченный по правам человека отметил, что принудительная мобилизация на оккупированных территориях является нарушением Женевской конвенции. Граждан, которые оказываются под оккупацией, строго запрещено привлекать к вооруженным силам государства-агрессора.

Денисова обратилась к Комиссии ООН, чтобы расследовать нарушения прав человека во время военного вторжения России.

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Отметим, что ранее в украинском Генштабе предполагали, что оккупационные власти могут посылать на войну студентов, поскольку ресурсов критически не хватает.

В разведке назвали потери среди мобилизованных на оккупированном Донбассе

Между тем, в украинской разведке подчеркнули: с мобилизованными на оккупированных территориях Донбасса российское командование не считается. Источники говорят, что лидеры боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник тщательно скрывают настоящие потери, ведь это может повлечь за собой бунты.

Согласно документам, полученным разведчиками, число погибших с оккупированных территорий достигает 17 247, еще почти 9 тысяч получили ранения.

На оккупированной Луганщине начались бунты: коротко

Между тем, в оккупированных Луганске и Ровеньках выходили на протесты жены и матери мобилизованных.

Они пробовали штурмовать военкомат и прокуратуру.

Женщины говорят: их мужчин бросило российское командование и назвало дезертирами.

Отступая от ВСУ, луганчане оказались на территории Белгородской области, откуда их не выпускают домой. Российские пограничники говорят, что они на территории России – незаконно.

Родственники мобилизованных рассказали о большом количестве раненых и пленных.

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