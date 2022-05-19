Про те, як молодь з-за парти відправляють на війну, розповіла уповноважена з прав людини Людмила Денісова. Вона зазначила, що студентів фактично послали воювати силоміць.

Раніше Більше нема кого мобілізувати: ворог хоче відправляти на війну студентів з Донбасу

Ректор організував "обов'язкові збори"

Ректор університету Григорій Ігнатенко за вказівкою окупантів зібрав студентів на "обов'язкові збори", звідки їх забрали представники окупаційної адміністрації області. За таку "винахідливість і віддане служіння" ректор отримав від окупантів відзнаку,

– зазначила Денісова.

Батькам ректор повідомив, що, мовляв, після демобілізації студенти продовжать навчання – прискорено і за індивідуальним графіком.

Зверніть увагу! На строкову службу призвали 176 студентів медичного університету.

Примусова мобілізація на окупованих територіях – заборонена

Уповноважена з прав людини зазначила, що примусова мобілізація на окупованих територіях є порушенням Женевської конвенції. Громадян, які опиняються під окупацією, суворо заборонено залучати до збройних сил держави-агресора.

Денісова звернулась до Комісії ООН, аби розслідувати порушення прав людини під час військового вторгнення Росії.

Читайте також На Харківському напрямку з 5 травня звільнили вже 23 міста і села, – ЗСУ

Зазначимо, що раніше в українському Генштабі припускали, що росіяни можуть окупаційна влада може посилати на війну студентів, оскільки ресурсів критично не вистачає.

У розвідці назвали втрати серед мобілізованих на окупованому Донбасі

Тим часом в українській розвідці наголосили: з мобілізованими на окупованих територіях Донбасу російське командування не рахується. Джерела кажуть, що лідери бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник ретельно приховують справжні втрати, адже це може спричинити бунти.

Згідно з документами, які роздобули розвідники, кількість загиблих з на окупованих територіях сягає 17 247, ще майже 9 тисяч отримали поранення.

На окупованій Луганщині почались бунти: коротко

Тим часом в окупованих Луганську та Ровеньках виходили на протести дружини та матері мобілізованих.

Вони пробували штурмувати військкомат та прокуратура.

Жінки кажуть: їхніх чоловіків кинуло російське командування і назвало дезертирами.

Відступаючи від ЗСУ, луганчани опинились на території Бєлгородської області, звідки їх не випускають додому. Російські прикордонники кажуть, що вони на території Росії – незаконно.

Родички мобілізованих розповіли про велику кількість поранених та полонених.

Дивіться у відео: ЗСУ підірвали мости на Луганщині, аби завадити наступу