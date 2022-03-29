Более 1500 погибших и уничтоженный комбриг: под Харьковом оккупанты наращивают силы из-за потерь
Источник:Генштаб ВСУ
В боях под Харьковом ВСУ разбили 2 батальонно-тактические группы и ликвидировали командира бригады, полковника Дениса Курило. Оккупанты стали наращивать силы.
Потери одной 200-й отдельной мотострелковой бригады составили более 1500 военнослужащих. Это самый большой разгром за один раз с начала войны.
Важно В России проблемы с усилением или ротацией своих группировок – Генштаб
Ликвидировали командира
Под Харьковом также ликвидировали командира 200 бригады полковника Дениса Курило. В ВСУ добавили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.
Денис Курило / Фото из фейсбука СтратКом ВСУ
Оккупанты наращивают силы
Из-за значительных потерь враг нарастил войска отдельным подразделением из состава 1-й танковой армии. Также захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить Изюм.
Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.
Интересно – Потери врага по состоянию на 29 марта: