Более 1500 погибших и уничтоженный комбриг: под Харьковом оккупанты наращивают силы из-за потерь

В боях под Харьковом ВСУ разбили 2 батальонно-тактические группы и ликвидировали командира бригады, полковника Дениса Курило. Оккупанты стали наращивать силы.

Потери одной 200-й отдельной мотострелковой бригады составили более 1500 военнослужащих. Это самый большой разгром за один раз с начала войны.

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Ликвидировали командира

Под Харьковом также ликвидировали командира 200 бригады полковника Дениса Курило. В ВСУ добавили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.



Денис Курило / Фото из фейсбука СтратКом ВСУ

Оккупанты наращивают силы

Из-за значительных потерь враг нарастил войска отдельным подразделением из состава 1-й танковой армии. Также захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить Изюм.

Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое.

Интересно – Потери врага по состоянию на 29 марта: