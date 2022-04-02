Более 200 беременных спят в коридорах: в Харькове роддом переехал "под землю"

Агрессор цинично нападает на мирные города Украины, забирая жизни и разрушая инфраструктуру. Харьков тоже продолжает страдать от вражеских рук.

Впрочем, люди не ставят жизнь на "стоп" и продолжают жить. Во время войны под обстрелами рождается немало новых украинцев и украинок. Роддомы адаптируются к новым условиям.

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Более 200 беременных спят в коридорах хранилища

Так, харьковский роддом принял решение переехать "под землю".

Дело в том, что русские снаряды повредили часть роддома, поэтому пришлось переселить женщин в коридоры убежища. Теперь там спят более 200 беременных, мамы и новорожденные.

Также в этом хранилище в реанимации спасают детей, родившихся недоношенными.



Беременная женщина обустроила кровать на полу убежища / Фото с телеграмму SPRAVDI



Один из новорожденных младенцев / Фото с телеграммы SPRAVDI



Женщины спят в коридорах укрытия "под землей" / Фото с телеграммы SPRAVDI



Мать со своим малышом / Фото с телеграммы SPRAVDI

Медсестры также приспосабливаются к условиям – чтобы читать медицинские записи, подсвечивают фонариком.



Работники роддома в убежище / Фото с телеграмму SPRAVDI

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