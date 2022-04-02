Втім, люди не ставлять життя на "стоп", й продовжують жити. В час війни, під обстріли, народжується чимало нових українців та українок. Пологові будинки адаптуються до нових умов.

До теми Діти, народжені під землею: один день із пологового в Харкові – ексклюзивний репортаж

Понад 200 вагітних сплять у коридорах сховища

Так, харківський пологовий будинок прийняв рішення переїхати "під землю".

Річ у тім, що російські снаряди пошкодили частину будівлі пологового, тому довелося переселити жінок у коридори сховища. Тепер там сплять понад 200 вагітних, мами та новонароджені.

Також в цьому сховищі в реанімації рятують дітей, які народилися недоношеними.



Вагітна жінка облаштувала ліжко на підлозі сховища / Фото з телеграму SPRAVDI



Одне із новонароджених немовлят / Фото з телеграму SPRAVDI



Жінки сплять в коридорах укриття "під землею" / Фото з телеграму SPRAVDI



Матір зі своїм малюком / Фото з телеграму SPRAVDI

Медсестри також пристосовуються до умов – щоб читати медичні записки, підсвічують собі ліхтариком.



Працівники пологового будинку в сховищі / Фото з телеграму SPRAVDI

Нагадаємо, російські загарбники 9 березня цинічно повністю знищили пологовий будинок у центрі Маріуполя, а також лікарню, дитяче відділення і терапію. Там перебували багато вагітних жінок та матерів з дітьми. Згодом стало відомо, що росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий.

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