После проверок более 200 госслужащих лишили инвалидности, – ГБР

В результате проверок более 200 сотрудников государственных учреждений лишили инвалидности. Речь идет в частности о работниках таможни, налоговой и прокуратуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян для "Подробностей".

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Работников госорганов лишили инвалидности

Татьяна Сапьян рассказала о результатах проверок и лишения должностных лиц инвалидности.

Я могу сказать, что на основании проверок и выяснения всех обстоятельств, кто и как приобретал инвалидность, на сегодняшний день более 200 работников государственных учреждений лишены инвалидности полностью. Это работники таможни, налоговой, прокуратуры, а также других правоохранительных органов,

– сказала она.

К тому же, по словам Сапьян, в течение последних 3 месяцев для ряда должностных лиц также изменили и снизили группы инвалидности – это повлияло на выплаты чиновникам. Советник по стратегическим коммуникациям ГБР также отметила, что убытки от фальшивой инвалидности на одного госслужащего составляют около 100 – 200 тысяч гривен.

К слову, ранее Министерство здравоохранения рассмотрело запрос о проверке медэкспертных дел прокуроров Хмельницкой области. Шестерых из них не признали лицами с инвалидностью.