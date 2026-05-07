Площадь в 3 тысячи футбольных полей: в Черниговской области, на границе с Россией, горит 2400 гектаров леса

Масштабный пожар охватил Черниговскую область. Так, на границе с Россией из-за обстрелов вспыхнули леса общей площадью более 2400 гектаров.

Об этом сообщают в ГП "Леса Украины". Площадь пожара составляет примерно 3360 футбольных полей.

Что известно о масштабном пожаре на Севере?

В огне – территории Елинского и Тихоновицкого лесничеств Корюковской общины. Речь идет о пятикилометровой приграничной зоне вблизи границы с Россией, куда из-за ситуации с безопасностью лесоводы уже длительное время не имеют доступа.

Обратите внимание! Протяженность государственной границы Украины с Россией в пределах Черниговской области составляет 199 километров.

К тушению были привлечены все имеющиеся силы лесной охраны, чтобы не допустить распространения огня на прилегающие территории. Также создаются дополнительные минерализованные полосы. Техника работает под защитой средств РЭБ, поскольку существует угроза ударов по любым объектам.

Накануне состоялось координационное совещание с участием военных, ГСЧС и местных властей.

Важно не допустить распространения огня на населенные пункты в прифронтовой полосе,

– подчеркнули в ГП "Леса Украины".

Там добавили, что пока нет возможности полноценно задействовать технику, ведь в воздухе постоянно находятся вражеские БПЛА.

Лесные пожары охватили и Запад Украины: какова там ситуация?

В Мукачевском районе возле поселка Воловец произошел лесной пожар площадью около 75 гектаров, который по состоянию на 7 мая удалось локализовать. К его ликвидации привлекли 217 человек, 30 единиц техники, а также волонтеров и представителей Красного Креста Закарпатья.

Еще одно возгорание зафиксировали на территории экокурорта "Изки" в Закарпатской области – огонь охватил примерно 1000 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало, однако тушение затрудняли сильные порывы ветра и проблемы с водоснабжением.

Как будут наказывать за сжигание сухостоя?

Сжигание сухой травы в Украине наказывается штрафами, а в отдельных случаях может привести и к уголовной ответственности. Такие действия наносят значительный ущерб экосистеме, уничтожая почвенную микрофлору, гумус, насекомых и мелких животных.

В зависимости от случая, виновник должен будет заплатить от 3 тысяч 60 гривен до 6 тысяч 120 гривен. Однако иногда протоколы выписываются и на значительно большие суммы – речь может идти и о 21 тысяче гривен.