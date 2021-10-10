Более 30 осужденных военных, которых помиловал президент, вышли на свободу

Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила об освобождении 31 осужденного участника боевых действий. Ранее указ об их помиловании подписал президент Владимир Зеленский.

Об освобождении осужденных в сети сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая.

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По словам Вербицкой, Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Владимира Зеленского об освобождении участников боевых действий в полном объеме.

В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему сослуживцу,

– отметила она.

Напомним, Зеленский подписал соответствующий указ 8 октября.

Детали о помиловании военных

По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, такое отдельное представление о помиловании военных сделали впервые в новейшей истории Украины. При определении людей для помилования учитывали их заслуги перед государством.

В частности, принимали во внимание несколько факторов: степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, возмещение причиненных убытков и некоторые другие.

Глава комиссии по вопросам помилования Андрей Гота уточнил, что отбирали только тех военных, которые не совершали тяжких преступлений.

. Помилование – освобождение от отбывания уголовного наказания индивидуальным решением. В Украине его осуществляют только в отношении осужденных лиц. Оно регламентировано указом президента и осуществляет его только глава государства.

Текст сообщению Алены Вербицкой:

Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении Указа Президента Украины об освобождении участников боевых действий в полном объеме!

В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то наконец сможет пожать руку своему сослуживцу.

Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины, никогда больше не возвращаться в места несвободы!

Не потратить предоставленную возможность начать жизнь "с чистого листа".

Цените свою жизнь и жизнь других людей, потому что она дается один раз!

Цените каждую ее минуту, потому что она мимолетна!