Про звільнення засуджених у мережі повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.
До теми Зеленський помилував 31 засудженого українського військового
Військових, яких помилував президент, звільнили
За словами Вербицької, Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента Володимира Зеленського щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі.
Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові,
– зазначила вона.
Нагадаємо, Зеленський підписав відповідний указ 8 жовтня.
Деталі про помилування військових
- За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зробили вперше в новітній історії України. При визначенні людей для помилування враховували їхні заслуги перед державою.
- Зокрема, брали до уваги декілька факторів: ступінь тяжкості вчинених злочинів, термін фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, відшкодування завданих збитків та деякі інші.
- Очільник комісії у питаннях помилування Андрій Гота уточнив, що відбирали лише тих військових, які не вчиняли тяжких злочинів.
Текст допису Альони Вербицької:
Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання Указу Президента України щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі!
Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові.
Щиро бажаю всім помилуваним і відтепер вільним захисникам України, ніколи більше не повертатись в місця несвободи!
Не змарнувати надану можливість розпочати життя "з чистого аркуша".
Цінуйте своє життя та життя інших людей, бо воно дається один раз!
Цінуйте кожну його мить, бо воно швидкоплинне!