Уже более 300 домов столицы не зависят от централизованного электроснабжения, – Кличко

Уже более 300 столичных домов установили автономное энергетическое оборудование и не зависят от отключений электроэнергии.

Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на фейсбук мэра Киева Виталия Кличко. Он также рассказал об одном из таких домов, который первым получил награду "Энергостойкий дом Киева".

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"Все больше домов, независимо от формы управления, пользуются городскими программами для повышения энергостойкости. Например, солнечные электростанции уже установили более 10 многоэтажек и их количество растет. А более 300 домов выполнили необходимые работы и не зависят от отключений электроэнергии. Жители установили миниэлектростанции, генераторы, накопительные устройства. При отключениях света в домах есть отопление, водоснабжение, работают лифты", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что в Киеве действует 4 программы по повышению энергоэффективности для домовых общин. Благодаря им уже выполнено более 2,5 тысячи проектов по приобретению резервных источников питания, капремонтов и проведения энергоэффективных работ.

В домах Киева устанавливают миниэлектростанции, генераторы, накопительные устройства / Фото из телеграма Виталия Кличко

Виталий Кличко также показал видео и рассказал о киевском доме, который первым получил награду за энергостойкость.

Многоэтажка в Днепровском районе столицы первой получила награду "Энергостойкий дом Киева". С помощью города жители установили солнечную электростанцию, инверторы. Теперь в доме во время отключений электричества работают насосы холодного и горячего водоснабжения, циркуляционные насосы на отопление, лифт, освещение в коридорах, интернет,

– подчеркнул Кличко.

Смотрите видео с энергостойкой многоэтажки:

Ранее сообщалось, что в Киеве действуют 4 механизма для многоквартирных домов, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия. Это программа для ОСМД и ЖСК "70/30", порядок частичного возмещения стоимости независимых источников энергии, программа "Капремонты" (для всех без исключения домов) и Револьверный фонд, предоставляющий доступные займы и кредиты многоквартирным домам.

Также Виталий Кличко рассказывал о доме в Соломенском районе, который в течение года воспользовался всеми четырьмя программами для повышения энергонезависимости.