Более 300 тысяч украинцев вернулись на Родину с начала войны, – Госпогранслужба
Военное вторжение России на территорию Украины всколыхнуло весь мир. В то же время, это стало сигналом для тысяч украинцев вернуться на Родину.
Государственная пограничная служба Украины обнародовала актуальные данные по ситуации на границе.
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Сотни тысяч украинцев вернулись на Родину
С 24 февраля 2022 в Украину активно возвращаются украинцы. Всего с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украину вернулись более 317 тысяч наших земляков.
В частности, за последние сутки границу с Украиной пересекли около 19 тысяч человек. Из них 15 тысяч – это граждане Украины (преимущественно мужчины), приехавшие для защиты Родины.
Спасибо нашим землякам!,
– добавили в Госпогранслужбе.
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