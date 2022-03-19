Более 300 тысяч украинцев вернулись на Родину с начала войны, – Госпогранслужба

Государственная пограничная служба Украины обнародовала актуальные данные по ситуации на границе.

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Сотни тысяч украинцев вернулись на Родину

С 24 февраля 2022 в Украину активно возвращаются украинцы. Всего с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украину вернулись более 317 тысяч наших земляков.

В частности, за последние сутки границу с Украиной пересекли около 19 тысяч человек. Из них 15 тысяч – это граждане Украины (преимущественно мужчины), приехавшие для защиты Родины.

Спасибо нашим землякам!,

– добавили в Госпогранслужбе.

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