Державна прикордонна служба України оприлюднила актуальні дані щодо ситуації на кордоні.

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Сотні тисяч українців повернулися на Батьківщину

З 24 лютого 2022 року в Україну активно повертаються українці. Загалом з початку повномасштабної агресії Російської Федерації в Україну повернулися більше ніж 317 тисяч наших земляків.

Зокрема, за останню добу кордон з Україною перетнуло приблизно 19 тисяч людей. З них 15 тисяч – це громадяни України (переважно чоловіки), які приїхали задля захисту Батьківщини.

Дякуємо нашими землякам!,

– додали у Держприкордонслужбі.

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