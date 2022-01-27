Рекорд новых больных: более 32 тысяч украинцев заболели COVID только за сутки

За вчерашние сутки, 26 января, в Украине обнаружили 32 393 случая заражения коронавирусом. Такие высокие показатели зафиксировали впервые за все время пандемии.

Известно, что среди новых пациентов – 4 847 детей и 797 медиков. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 154 человек. В то же время выздоровели – 5 237 человек.

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Показатель госпитализаций стабилен уже второй день подряд – в больницах с инфекцией находятся 3 016 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской областях и в Киеве.

Киев – 2012;

Винницкая область – 1 512;

Волынская область – 544;

Днепропетровская область – 1 270;

Донецкая область – 1 348;

Житомирская область – 2 467;

Закарпатская область – 855;

Запорожская область – 523;

Ивано-Франковская область – 2 862;

Киевская область – 980;

Кировоградская область – 186;

Луганская область – 513;

Львовская область – 2 696;

Николаевская область – 616;

Одесская область – 1 939;

Полтавская область – 903;

Ровненская область – 1 424;

Сумская область – 1 909;

Тернопольская область – 1 597;

Харьковская область – 1 593;

Херсонская область – 670;

Хмельницкая область – 1 391;

Черкасская область – 700;

Черновицкая область – 1 085;

Черниговская область – 798.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как диагностировали коронавирус за сутки

За это время в Украине провели 164 734 тестирования на коронавирус тремя методами. В частности осуществили 94 996 исследований методом ПЦР и 7 288 исследований методом ИФА. Кроме этого, в стране использовали еще 62 450 экспресс-тестов на антиген.

Сколько всего украинцев заболели COVID-19 По состоянию на 27 января в Украине обнаружили 3 946 202 больных COVID-19. 3 601 952 пациента уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 738 украинцев. Всего провели 17 756 198 ПЦР-тестов.



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