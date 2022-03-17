Более 320 тысяч украинцев вернулись домой с начала войны: большинство – мужчины
17 марта 2022 , 21:48Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Из-за рубежа за время войны домой вернулись 320 тысяч украинцев. Большинство из них –мужчины.
Мужчины-украинцы возвращаются домой только с одной целью – защищать свое государство. Об этом в ГПСУ рассказали 17 марта.
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Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди украинцы,
– отметил один из мужчин, возвращающийся из Польши.
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