Более 33 тысяч больных COVID-19 в Украине: больше всего в Киеве
В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 33 330 человек, среди них 2 837 детей и 961 медработник.
В госпитализации нуждались в 3 284 человека с симптомами COVID-19, от осложнений болезни, к сожалению, умерли 259 пациентов. При этом выздоровели – 27 441 человек.
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Лаборатории провели 1 411 367 тестов на выявление коронавируса различными методами, в частности ПЦР – 62 931.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев – 4 378;
- Винницкая область – 667;
- Волынская область – 1012;
- Днепропетровская область – 1952;
- Донецкая область – 1757;
- Житомирская область – 957;
- Закарпатская область – 492;
- Запорожская область – 1597;
- Ивано-Франковская область – 542;
- Киевская область – 1259;
- Кировоградская область – 541;
- Луганская область – 738;
- Львовская область – 919;
- Николаевская область – 928;
- Одесская область – 2847;
- Полтавская область – 1523;
- Ровенская область – 1007;
- Сумская область – 1159;
- Тернопольская область – 624;
- Харьковская область – 1754;
- Херсонская область – 2842;
- Хмельницкая область – 1439;
- Черкасская область – 1112;
- Черновицкая область – 429;
- Черниговская область – 1084.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Общая статистика
С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4 637 260 случаев коронавирусной болезни. По состоянию на 17 февраля выздоровели 3 866 755 человек.
Жертвами коронавируса стали 103 824 жителей страны.Обратите внимание! В целом украинские лаборатории за время пандемии провели 19 235 891 ПЦР-тест для диагностики коронавируса.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала