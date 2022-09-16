В Изюме на месте массового захоронения обнаружили 400 тел: жуткие кадры

Владимир Зеленский 16 сентября показал жуткие кадры из Изюма. На месте массового захоронения там обнаружили более 400 тел.

Зеленский показал кадры из Изюма, где уже проходит эксгумация тел погибших. Президент заявил, что это должен увидеть весь мир.

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Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – россия. На месте массового захоронения в Изюме обнаружено более 400 тел. С признаками пыток, погибшие в результате ракетных обстрелов, дети, военные ВСУ,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что россия повсюду оставляет за собой смерть и страдание. Оккупанты – убийцы и палачи, лишенные всего человеческого. Зеленский заверил, что захватчикам не удастся убежать или скрыться. Украинский лидер подчеркнул, что возмездие будет справедливо страшным.

Зеленский показал жуткие кадры из Изюма / Кадры из телеграм-канала Владимира Зеленского

Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – рассказал, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – добавил, что ответственность будет максимально жесткой. Каждого русского террориста найдут.

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