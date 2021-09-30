Более 400 нарушений: в ОБСЕ заявили об обстреле и взрывах на Донбассе
Источник:СММ ОБСЕ
Представители ОБСЕ на Донбассе зафиксировали более 400 случаев нарушения режима тишины. В частности, говорится об обстрелах и взрывах.
Ситуация в Донецкой области
В отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 29 сентября, говорится, что больше всего нарушений – 257 – зафиксировали на территории Донецкой области.
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Среди них – 15 взрывов: 14 – неопределенного происхождения, еще 1 – прогремел в воздухе.
В ОБСЕ отметили, что больше всего нарушений фиксируют вблизи Широкино.
Обострение на Луганщине
На Луганщине представители ОБСЕ зафиксировали 159 нарушений режима прекращения огня. Среди них – 38 взрывов неопределенного происхождения.
Львиную долю нарушений зафиксировали в районе участка разведения у Золотого и в районе Антоновки.
Ситуация ухудшается
- Представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе посол Микко Киннунен заявил, что в сентябре 2021 года зафиксировали существенное ухудшение ситуации.
- Столь масштабного обострения не было с июля 2020 года.
- По словам Киннунена, "в сентябре в среднем ежедневно регистрируем более 250 нарушений режима прекращения огня".
- В ОБСЕ заявили, что особую обеспокоенность вызывает количество жертв среди гражданского населения.