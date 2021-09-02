Более 5 часов: "Укрзализныця" рассказала, какие поезда в стране опаздывают и назвала причины
2 сентября 2021 , 10:17Читати новину українською
Источник:телеграм "Укрзализныци"
В "Укрзализныце" рассказали, что поезда опаздывают из-за погодных условий и технических перебоев. В частности говорится о задержке 10 поездов.
В компании заверили, что это произошло из-за ухудшения погоды. В частности некоторые рейсы задерживаются более чем на 5 часов.
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Укрзализныця предупредила о задержке поездов
Опоздание поездов состоится из-за погодных условий и технических перебоев:
- № 274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- № 82 Киев – Ужгород (3 часа 40 минут);
- № 136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа 10 минут);
- № 49 Киев – Трускавец (2 часа);
- № 791 Кременчуг – Киев (1 час 40 минут);
- № 12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);
- № 108 Одесса – Ужгород (1 час);
- № 38 Запорожье – Киев (1 час);
- № 26 Одесса – Рахов (40 минут);
- № 11 Львов – Одесса (40 минут).
В компании извинились за задержки и посоветовали следить за обновлением информации.
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