Более 5 часов: "Укрзализныця" рассказала, какие поезда в стране опаздывают и назвала причины

В "Укрзализныце" рассказали, что поезда опаздывают из-за погодных условий и технических перебоев. В частности говорится о задержке 10 поездов.

В компании заверили, что это произошло из-за ухудшения погоды. В частности некоторые рейсы задерживаются более чем на 5 часов.

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Укрзализныця предупредила о задержке поездов

Опоздание поездов состоится из-за погодных условий и технических перебоев:

№ 274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№ 82 Киев – Ужгород (3 часа 40 минут);

№ 136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа 10 минут);

№ 49 Киев – Трускавец (2 часа);

№ 791 Кременчуг – Киев (1 час 40 минут);

№ 12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);

№ 108 Одесса – Ужгород (1 час);

№ 38 Запорожье – Киев (1 час);

№ 26 Одесса – Рахов (40 минут);

№ 11 Львов – Одесса (40 минут).

В компании извинились за задержки и посоветовали следить за обновлением информации.

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