Более 5 миллионов новых марок с "русским кораблем" уже напечатали: как они будут выглядеть
Укрпочта запустила новый дизайн легендарной марки с "русским кораблем". Уже опубликовали более 5 миллионов экземпляров.
Надпись будет – "Русский корабль...все". Об этом рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире телемарафона, передает 24 канал. Такое решение приняли из-за безумного ажиотажа вокруг предыдущей марки.
Кстати Не только "русский военный корабель": Укрпочта анонсировала выпуск еще одной марки
Кроме того, к этой марке будет выпущен еще миллион конвертов. Таким образом, по словам Смелянского, удовлетворят желание всех людей, желающих приобрести себе частичку истории.
Марку-предшественницу почти раскупили
К слову, в Киеве всего за 2 дня продали более 170 тысяч марок с надписью "Русский военный корабль, иди…". В общей сложности был тираж в 1 миллион экземпляров.
Марку начали продавать 12 апреля, а через 8 дней почти весь тираж раскупили.
Ранее – Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем":