Более 5 миллионов новых марок с "русским кораблем" уже напечатали: как они будут выглядеть

Укрпочта запустила новый дизайн легендарной марки с "русским кораблем". Уже опубликовали более 5 миллионов экземпляров.

Надпись будет – "Русский корабль...все". Об этом рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в эфире телемарафона, передает 24 канал. Такое решение приняли из-за безумного ажиотажа вокруг предыдущей марки.

Кстати Не только "русский военный корабель": Укрпочта анонсировала выпуск еще одной марки

Кроме того, к этой марке будет выпущен еще миллион конвертов. Таким образом, по словам Смелянского, удовлетворят желание всех людей, желающих приобрести себе частичку истории.

Марку-предшественницу почти раскупили

К слову, в Киеве всего за 2 дня продали более 170 тысяч марок с надписью "Русский военный корабль, иди…". В общей сложности был тираж в 1 миллион экземпляров.

Марку начали продавать 12 апреля, а через 8 дней почти весь тираж раскупили.

Ранее – Укрпочта остановила продажу марки с "русским кораблем":