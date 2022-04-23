Напис буде – "Русскій корабль...всьо". Про це розповів гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в ефірі телемарафону, передає 24 канал. Таке рішення прийняли через шалений ажіотаж навколо попередньої марки.

До речі Не лише "русскій воєнний корабль": Укрпошта анонсувала випуск ще однієї марки

Крім того, до цієї марки випустять ще мільйон конвертів. Таким чином, за словами Смілянського, задовольнять бажання всіх людей, які хочуть придбати собі частинку історії.

Марку-попередницю майже розкупили

До слова, у Києві лише за 2 дні продали понад 170 тисяч марок з написом "Русскій воєнний корабль, іді ...". Загалом був тираж в 1 мільйон примірників.

Марку почали продавати 12 квітня, а вже через 8 днів майже весь тираж розкупили.

Раніше – Укрпошта зупинила продаж марки з "рускім кораблем":