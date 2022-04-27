Более 50 прилетов за пол часа: оккупанты обстреляли Эсманскую общину в Сумской области

Российские военные продолжают вести циничные обстрелы Сумщины. На протяжении всех суток они атакуют Эсманскую общину минометами.

Всего за полчаса после 22:00 было примерно 50 "прилетов". Об этом сообщил 27 апреля глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Он акцентировал, что подобные действия являются откровенной провокацией.

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Информацию о потерях уточняют

В настоящее время идет установка последствий этих атак. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие, ведь попадают в разные части общины.

Россияне уже несколько дней совершают подобные атаки с территории России. Это всегда стрельба наугад, поскольку невозможно стрелять минометами точно с большого расстояния.

Россияне систематически стреляют со своей территории

Днем ранее пограничники сообщили об аналогичном обстреле в Сумской области. Тогда во вражеский огонь попала группа Госпогранслужбы, которая была на дежурстве совместно с бойцами ВСУ. Россияне обстреляли сразу несколько населенных пунктов. Но, к счастью, никто не пострадал.

Также Российские военные вечером 22 апреля произвели обстрел наших пограничников в Черниговской области. Они тогда открыли огонь с территории государства-агрессора по участку отдела "Горск". Гранаты автоматического гранатомета разрывались недалеко от пограничного села Сеньковка.

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