Более 50 российских военных сбежали из лагерей из-за нежелания воевать: ни одного не нашли
Источник:фейсбук Романа Цимбалюка
Не все российские солдаты хотят ехать умирать в Украину. В надежде спасти свою жизнь некоторые из них готовы на дезертирство.
Некоторые российские солдаты наотрез отказываются пополнять уже более 20-тысячную армию ликвидированных оккупантов. Поскольку расторгнуть контракт они боятся, то решают спасаться бегством.
Читайте также На оккупированном Донбассе россияне мобилизуют детей в армию
Побег солдат из полевых лагерей
В течение апреля россияне зафиксировали более 50 случаев побега солдат из полевых лагерей, которые базируются на полигонах Западного военного округа. Беглецы-контрактники не хотели участвовать в войне с Украиной, поэтому решили спасаться.
В настоящее время российская военная комендатура не смогла разыскать и задержать ни одного солдата, который самовольно сбежал из лагеря.
Смотрите видео о потерях врага по состоянию на 16 апреля