Более 60 мигрантов затонули у побережья Ливии: что известно
17 декабря 2023, 03:15Читати новину українською
Источник:Reuters
В субботу 16 декабря стало известно о гибели нескольких десятков мигрантов у Ливии. Об этом написала Международная организация по миграции (МОМ) в этой стране.
Проблема мигрантов из арабских стран не исчезла. Люди пытаются покинуть страну морем, но гибнут в волнах или их возвращают.
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Что известно о гибели мигрантов в Ливии
Из-за произошедшей в субботу катастрофы возле Ливии погибло много людей. Утонул 61 человек, из которых женщины и дети. Все они были мигрантами.
К счастью, погибли не все. Всего на лодке было около 86 человек, поэтому некоторые спаслись. Люди отплыли от ливийского города Зуара на севере страны.
Де Зуара в Ливии: показываем на карте
Что делает МОМ
Международная организация миграции представлена во многих странах, в том числе в Украине. У нас она помогает внутренне перемещенным лицам и противодействует торговле людьми. В мире МОМ регулирует миграцию и реагирует на кризисы. Организацию основали в 1951 году в Брюсселе, штаб-квартира размещена в Швейцарии.
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