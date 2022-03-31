Более 60% российского бюджета – это поступления от энергоносителей.
В случае отказа Европы от российского газа бюджет страны существенно снизится. Также может пострадать семья Путина, имеющая немалый бизнес, связанный с добычей и сбытом газа за границу.
Об этом в интервью Елене Трибушной рассказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль. Она подчеркнула, что отказ Европы от газа почувствуют на себе также люди из окружения президента России.
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Также Зеркаль отметила, что близкое окружение Путина и его семья зарабатывают прежде всего на всех LNG, расположенных в Ямале, Сахалине.
Все то, от чего Европа может отказаться в первую очередь,
– подчеркнула Елена Зеркаль.
Вероятная причина нападения Путина
Также советница министра энергетики Украины прокомментировала теорию по одной из причин войны России против Украины. Мол наше государство владеет залежами сланцевого газа и контроль над этими участками нужен Путину.
Это очень конспирологическая теория. Так же можно сказать о Черном море и добыче газа на его шельфе. Нет, думаю, что все причины связаны с его (Путина – 24 канал) имперскими амбициями,
– рассказала Зеркаль.
Полное интервью Елены Зеркаль для 24 канала: смотрите видео