Более 600 человек: в Луганской области продолжается эвакуация

Российский враг активизируется на Востоке. Поэтому, чтобы спасти как можно больше жителей областей, проводится эвакуация.

Так, сегодня из Луганской области эвакуировали более 600 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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Из Луганщины эвакуировали более 600 человек

В эвакуации участвовала патрульная полиция, религиозная организация и волонтеры. Им удалось вывезти:

65 жителей Кременной

20 рубижан

10 попаснян

из Лисичанска и Северодонецка – 516 человек

Риск себя оправдывает, еще более полутысячи жителей области в покое и безопасности направляются в безопасные города Украины... Автобусы ждут Вас каждое утро,

– написал Гайдай.

В то же время он добавил, что эвакуировать горное общество пока невозможно, поскольку территории обстреливают. Для них ввезено несколько тонн гуманитарной помощи: еду, лекарства, средства гигиены.

Как происходила эвакуация / Фото из телеграма Сергея Гайдая

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