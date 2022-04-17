Более 65 тысяч оставленных оккупантами взрывоопасных предметов уже обезвредили
17 апреля 2022 , 10:00Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
С начала полномасштабной войны на территории Украины работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций уже обезвредили 65 302 взрывоопасных предмета. Из них – 1 937 авиационных бомб.
Пиротехнические подразделения ликвидировали 417,4 кг взрывчатого вещества. Такую информацию в ГСЧС обнародовали по состоянию на 17 апреля.
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За последние сутки работников ГСЧС привлекали к работе 108 раз. Им удалось обнаружить, изъять и обезвредить 1 253 взрывоопасных предмета. Спасатели обследовали территорию площадью 1081,47 гектара.
Чаще всего в последние сутки пиротехники работали в следующих областях:
- Харьковской – 2 615 раз;
- Николаевской – 1 096;
- Киевской – 801;
- Донецкой – 295;
- Сумской – 294.
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