Более 70 домов повреждены обстрелами, – КГГА о ситуации в столице
22 марта 2022 , 00:11Читати новину українською
Источник:КГГА
По состоянию на 21 марта в Киеве уже более 70 жилых домов повреждены в результате обстрелов россиян. Коммунальщики получают ремонтные материалы для их обновления.
Здания имеют разные степени повреждений. Жителей отселили оттуда, где были критические разрушения.
Важно От обстрелов оккупантов в Киеве погибли 65 мирных жителей, в том числе четыре ребенка, – Кличко
За сутки 21 марта в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждено 6 домов, 3 из которых – непригодны для жизни. К сожалению, 8 человек погибли.
Что происходит в Киеве
- Где незначительные повреждения домов – коммунальные службы уже получают материалы: пленку для ремонта окон, крепления, для ремонта кровли и т.д.
- Предприятия, которые перевозят отходы, также вывозят габаритные обломки от взрывов.
- Восстанавливают коммуникации и услуги, чтобы люди возвращались в свои дома в тех домах, которые пригодны для проживания.
В КГГА подытожили, что Киев продолжает обороняться, возводят фортификационные сооружения.
Киевлянин собирает уцелевшие вещи в полуразрушенном доме: