Более 800 мариупольцев смогли эвакуироваться в Запорожье

Жители Мариуполя продолжают эвакуацию из находящегося под постоянными обстрелами оккупантов города. Каждый день сотни мирных людей пытаются уехать в Запорожье.

Запорожье ежедневно принимает тысячи беженцев, которым удается уехать из-под обстрелов оккупантов. Враг нарушает все договоренности и открывает огонь по мирным жителям и гуманитарным коридорам.

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Эвакуация мариупольцев

Из Мариуполя сегодня удалось уехать 812 гражданам. Они уже прибыли в Запорожье, получили первую помощь и еду.

Также сообщается, что враг блокирует автобусы для эвакуации и машины с гуманитарной помощью.

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