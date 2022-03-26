Более чем в 10 раз, – Лещенко о том, как Россия уменьшает количество своих погибших военных

В России второй раз после полномасштабного вторжения в Украину прокомментировали свои потери. Впрочем, озвученные цифры значительно занижены.

Это подчеркнул журналист Сергей Лещенко, который развенчивает фейки российской пропаганды. Он отметил, что в Москве почти месяц не рассказывали о своих потерях, пишет 24 канал.

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Россияне серьезно умаляют свои потери в Украине

Когда в начале марта россиянам сообщили, что погибли менее 500 их солдат, в Украине уже насчитали более 5 000 ликвидированных оккупантов.

Наконец, 25 марта в государстве-агрессоре во второй раз заговорили на эту тему и назвали новую цифру – 1 350. Украина вместо этого официально сообщает о 16 100 погибших россиянах, то есть в более чем 10 раз больше.

Можно только посочувствовать вдовам и матерям русских военных, которые вынуждены находиться в неведении по отношению к своим родным,

– отметил Лещенко.

Журналист подчеркнул, что Россия скрывает правду о количестве своих военных, погибших на территории Украины. Ведь эта цифра точно больше, чем 1 300 человек.

Замалчивание потерь среди мобилизованных из Донбасса

Россия не хочет уносить из Украины тела погибших военных. Они разлагаются и выделяют яд – есть угроза экологической катастрофы.

Кроме этого, Лещенко объяснил, что в государстве-агрессоре могут манипулировать и количество погибших, которых на войну бросили из квазиреспублик на Донбассе.

"Указывая свое количество, они точно не учитывают этих людей. Можно лишь посоветовать тем, кого Путин призывает к оружию, не уезжать и не искать здесь свою смерть", – добавил он.

Лещенко развенчивает новые российские фейки: смотрите видео