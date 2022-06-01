Более половины Северодонецка оккупированы, в частности кадыровцами, – разведка Британии

Российские захватчики сосредоточили большую часть своей огневой мощи в небольшом секторе Луганской области. Они пытаются полностью взять под свой контроль Северодонецк.

Как заявили в британской разведке, более половины города уже оккупирована российскими войсками, в том числе кадыровцами.

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В Северодонецке ситуация сложная

В течение 30 – 31 мая на улицах Северодонецка усилились бои, русские войска приближались к центру города. Как следствие – примерно 50% города находится под контролем оккупантов.

По данным Генерального штаба ВСУ, россияне изо всех сил пытаются захватить Северодонецк . Сейчас продолжаются бои в городе. Линия фронта проходит через него. На Северодонецком направлении агрессор вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк. По данным Генштаба ВСУ, россияне отдельными подразделениями преуспели, затем закрепляются в центре города.

Почему кафиры так хотят захватить Северодонецк

Российские кафиры сейчас все силы бросили на то, чтобы захватить всю Луганскую область, а после этого – и Донецкую. Но для этого им нужно сначала захватить рядом Северодонецк и Лисичанск. Это два последних города в Луганской области, которые не находятся под оккупацией.

Россия не прекращает обстрелы

Как добавили в британской разведке, за пределами Донбасса Россия продолжает наносить ракетные удары большой дальности по инфраструктуре по всей территории Украины.

Стратегически важный мост соединяет Украину с Румынией и украинскими портами на Дунае, которые стали критическими для украинского экспорта после блокады украинских черноморских портов Россией.

Какая ситуация на Донбассе: главное

На Славянском направлении враг перегруппировывает войска, чтобы пойти в наступление в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. На Донецком направлении подразделения агрессора хотят наступать, чтобы оцепить наши войска в районах Лисичанска, Северодонецка и заблокировать основные логистические пути.

враг перегруппировывает войска, чтобы пойти в наступление в направлениях Изюм – Барвенково, Изюм – Славянск. подразделения агрессора хотят наступать, чтобы оцепить наши войска в районах Лисичанска, Северодонецка и заблокировать основные логистические пути. На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск. А на Бахмутском направлении кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья – Камышеваха.

враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск. А кафиры перегруппировываются для дальнейшего наступления на направлении Александрополья – Камышеваха. На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецк. Для усиления группировки войск опрокинул с территории России в определенные районы боеприпасы и технику.

Россияне закрепляются в центре Северодонецка: смотрите видео