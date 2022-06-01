Як заявили у британській розвідці, понад половина міста вже окупована російськими військами, зокрема кадирівцями.

Важливо Вже 30700 ліквідованих окупантів та понад 200 літаків: свіжі втрати ворога станом на 1 червня

У Сєверодонецьку ситуація складна

Протягом 30 – 31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Як наслідок – приблизно 50% міста наразі перебуває під контролем окупантів.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни зі всіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зараз тривають бої в місті. Лінія фронту проходить через нього. На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни окремими підрозділами досягли успіху, відтак закріплюються у центрі міста.

Чому окупанти так хочуть захопити Сєвєродонецьк

Російські окупанти зараз всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

Росія не припиняє обстрілів

Як додали у британській розвідці, за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій території Україні.

Стратегічно важливий міст з'єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

Яка ситуація на Донбасі: головне

На Слов'янському напрямку ворог перегруповує війська, щоб піти у наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. На Донецькому напрямку підрозділи агресора хочуть наступати, щоб оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та заблокувати основних логістичних шляхів.

ворог перегруповує війська, щоб піти у наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов'янськ. підрозділи агресора хочуть наступати, щоб оточити наші війська у районах Лисичанська, Сєвєродонецька та заблокувати основних логістичних шляхів. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А на Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов'янськ. А окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха. На Сєвєродонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєвєродонецьк. Для посилення угруповання військ перекинув з території Росії до визначених районів боєприпаси та техніку.