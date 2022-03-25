Более трех четвертей украинцев считают родным языком именно украинский, русский – только 20%
Источник:Рейтинг
На фоне российской агрессии против Украины более трех четвертей украинцев считают родным языком именно украинский, а русский – 20%.
Об этом свидетельствуют данные шестого общенационального опроса "Языковой вопрос в Украине" социологической группы Рейтинг.
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Результаты опроса
Так, за последнее десятилетие процент тех, кто считает украинский язык родным, значительно вырос – с 57% в 2012 году до 76% в 2022 году. В то же время процент тех, кто считает родным русский, упал – с 42 до 20%.
Отмечается, что заметные изменения в языковой самоидентификации произошли между 2012 и 2016 годами. Также положительная динамика в самоидентификации произошла путем изменения отношения к украинскому языку в центре, а также на юге и востоке страны.
Что стало причиной:
- реакция общества на эксперименты тогдашней власти в языковой политике
- события Революции Достоинства
- агрессия России против Украины в 2014 году и временная оккупация Крыма, отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
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