Про це свідчать дані шостого загальнонаціонального опитування "Мовне питання в Україні" соціологічної групи Рейтинг.
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Результати опитування
Так, за останнє десятиліття відсоток тих, хто вважає українську мову рідною, значно зріс – з 57% у 2012 році до 76% у 2022 році. Натомість відсоток тих, хто вважає рідною російську, впав – з 42 до 20%.
Зазначається, що помітні зміни у мовній самоідентифікації відбулися між 2012 – 2016 роками. Також позитивна динаміка у самоідентифікації відбулася шляхом зміни ставлення до української мови у центрі, а також на півдні та сході країни.
Що стало причиною:
- реакція суспільства на експерименти тодішньої влади у мовній політиці;
- події Революції Гідності;
- агресія Росії проти України у 2014 році та тимчасова окупація Криму, окремих територій Донецької та Луганської областей.
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