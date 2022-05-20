Более тысячи квартир повреждены, – мэр Лозовой рассказал о ракетном обстреле города

В пятницу 20 мая кафиры обстреляли Лозовое, что в Харьковской області. Пострадал не только местный Дом культуры, но жилые дома.

В своем видеообращении мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал 20 мая трагическим днем в жизни Лозовской общины. Об этом сообщает 24 канал.

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Он сообщил, что в результате вражеских ракетных обстрелов разрушен не только Центр культуры общины, но и повреждены более тысячи квартир, объекты медицинской и образовательной инфраструктуры.

В целом своими преступными действиями кафиры ранили 8 жителей Лозовой.

Но мы уверены, что мы победим. Рашистами ничего не остается, кроме того, что обстреливать наши мирные города. Они не могут преодолеть Вооруженные Силы Украины,

– заметил городской голова.

Он также отметил, что наземной угрозы для Лозовщины нет. Но остается ракетная опасность.

Что известно об ударе по Дому культуры

20 мая кафиры нанесли ракетный удар по центру города Лозовая, разрушив Дом культуры. В результате атаки пострадали 7 человек, которые находились рядом со зданием. Среди них 11-летний ребенок. 7 человек госпитализировали с осколочными ранениями конечностей.

Из-за попадания ракеты в Доме культуры произошел пожар. Пожарные ликвидировали возгорание, но в результате взрыва пострадали и многоэтажки рядом.

Нет никаких сомнений, что кафиры целили непосредственно в Дом культуры. Недавно отреставрированный, был одним из крупнейших в Харьковской области – большой зал здания рассчитан на 1078 мест. Разрушенный оккупантами Дом культуры мы отстроим, а русских преступников привлечем к ответственности! Обязательно,

– написал после обстрела Лозовой председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На обстрел Лозовой отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский , назвав эти действия "абсолютным злом и глупостью".

Ситуация в Харьковской области:

В ночь на 20 мая оккупанты несколько раз обстреляли Харьков .

В частности, в Дергачах вечером 19 мая вражеский снаряд попал в частный дом.

А в поселке Малая Даниловка от удара кафиров загорелись гараж и автомобиль. Также 20 мая около 5 утра горело несколько гаражей Харьковской государственной зооветеринарной академии. К счастью, в результате обстрелов Дергачев и Малой Даниловки – пострадавших нет.

С утра 19 мая россияне обстреляли Киевский район Харькова. Также тогда враги обстреляли Северную Салтовку, где 1 человек получил ранение.

В тот же день "решисты" обстреляли Большие Хутора. Женщина и ребенок в возрасте 13 лет получили осколочные ранения. В Чугуевском районе ранения получил парень 17 лет, в Балаклейской общине – одна женщина травмирована от взрыва. К сожалению, в Циркунах в результате вражеских обстрелов погиб 64-летний мужчина .

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