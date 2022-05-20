У своєму відеозверненні мер Лозової Сергій Зеленський назвав 20 травня трагічним днем в житті Лозівської громади. Про це повідомляє 24 канал.

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Він повідомив, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу зруйнований не лише Центр культури громади, а й пошкоджено більше тисячі квартир, об'єкти медичної й освітньої інфраструктури.

Загалом своїми злочинними діями окупанти поранили нині 8 мешканців Лозової.

Але ми впевнені в тому, що ми переможемо. Рашистами нічого не залишається, крім того, що обстрілювати наші мирні міста. Вони не можуть здолати Збройні Сили України,

– зауважив міський голова.

Він також наголосив на тому, що наразі наземної загрози для Лозівщини нема. Але залишається ракетна небезпека.

Що відомо про удар по Будинку культури

20 травня окупанти завдали ракетного удару по центру міста Лозова, зруйнувавши Будинок культури. Внаслідок атаки постраждали 7 людей, які перебували поруч з будівлею. Серед них 11-річна дитина. 7 людей госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок.

Через влучання ракети в Будинку культури сталася пожежа. Пожежники ліквідували займання, але внаслідок вибуху постраждали й багатоповерхівки поруч.

Немає жодних сумнівів, що окупанти цілили безпосередньо в Будинок культури. Нещодавно відреставрований, був одним із найбільших на Харківщині – велика зала будівлі розрахована на 1078 місць. Зруйнований окупантами Будинок культури ми відбудуємо, а російських злочинців притягнемо до відповідальності! Обов'язково,

– написав після обстрілу Лозової голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На обстріл Лозової відреагував і президент України Володимир Зеленський, назвавши ці дії "абсолютним злом та дурістю".

Ситуація на Харківщині:

В ніч на 20 травня окупанти декілька разів обстріляли Харків.

Зокрема у Дергачах ввечері 19 травня ворожий снаряд влучив у приватний будинок.

А у селищі Мала Данилівка від удару окупантів загорілись гараж та автівка. Також 20 травня близько 5 ранку горіли декілька гаражів Харківської державної зооветеринарної академії. На щастя, внаслідок обстрілів Дергачів та Малої Данилівки – постраждалих немає.

Зранку 19 травня росіяни обстріляли Київський район Харкова. Також тоді вороги обстріляли Північну Салтівку, де 1 людина зазнала поранення.

Того ж дня "рашисти" обстріляли Великі Хутори. Жінка і дитина у віці 13 років зазнали осколкових поранень. У Чугуївському районі поранення отримав хлопець 17 років, в Балаклійській громаді – одна жінка травмована від вибуху. На жаль, у Циркунах внаслідок ворожих обстрілів загинув 64-річний чоловік.

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