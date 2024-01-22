Более тысячи согревающих наборов "Украинская команда" передала десантникам 46 бригады

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию согревающих наборов бойцам 46-й отдельной аэромобильной бригады. Об этом сообщили волонтеры в соцсетях.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Украинская команда" собрала и передает на фронт 50 тысяч обогревательных наборов для защитников на передовой. Все это благодаря донатам украинцев и работе волонтеров.

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Волонтеры передали согревающие наборы десантникам

"Передали более тысячи согревающих наборов 46 аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск. Это наши герои-штурмовики, которые освобождали от оккупантов правобережную часть Херсонской области, били россиян в Бахмуте и Соледаре, на Мелитопольском направлении, а сейчас держат Марьинку.

Волонтеры передали аэромобильной бригаде более тысячи согревающих наборов: смотрите видео

Руководитель Украинской команды Артур Палатный отметил, что десантники всегда на переднем крае.

Пусть теплые наборы, которые мы собрали благодаря вашим донатам, защитят их от холода и наполнят энергией мести,

– подчеркнул Артур Палатный во время передачи помощи.

В общей сложности "Украинская команда" с начала широкомасштабного вторжения оказала помощь более 150 военным подразделениям.