Болельщики на стадионе вывесили резонансный баннер о пожаре в Кемерово: фото

Трагедия в Кемерово, где во время пожара в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, нашла свой отклик и на товарищеском матче между сборными России и Франции в Санкт-Петербурге.

Перед началом матча Россия – Франция на стадионе "Крестовском" на трибунах вывесили баннер с надписью "Наша страна – это "Зимняя вишня", а мы в ней – это контактный зоопарк". Однако еще до начала игры баннер убрали с трибун.

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Стоит отметить, что подобная надпись была и на митинге в Кемерово, который продолжался почти весь день. Один из участников держал плакат с надписью "Мы все заперты в этом зоопарке". Причина таких заявлений в том, что в торговом центре сгорел контактный зоопарк, а все животные (их было около 200) погибли.

Плакаты на митинге в Кемерово

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. По состоянию на 27 марта, спасатели обнаружили останки всех 64 погибших в результате инцидента.