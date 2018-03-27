Вболівальники на стадіоні вивісили резонансний банер про пожежу у Кемерово: фото

Трагедія у Кемерово, де під час пожежі у торговому центрі загинуло 64 особи, у тому числі 41 дитина, знайшла свій відклик і на товариському матчі між збірними Росії та Франції у Санкт-Петербурзі.

Перед початком матчу Росія – Франція на стадіоні "Крестовському" на трибунах вивісили банер з написом "Наша страна – это "Зимняя вишня", а мы в ней – это контактный зоопарк". Однак ще до початку гри банер прибрали з трибун.

Читайте також: Кемерово, Волоколамськ, Кримськ: коли росіянам увірветься терпець

Варто зазначити, що схожий напис був і на мітингу у Кемерово, який тривав майже весь день. Один з учасників тримав плакат з написом "Мы все заперты в этом зоопарке". Причина таких заяв у тому, що у торговому центрі згорів контактний зоопарк, а всі тварини (їх було майже 200) загинули.

Плакати на мітингу у Кемерово

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.