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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Вболівальники на стадіоні вивісили резонансний банер про пожежу у Кемерово: фото

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Банер на матчі збірної Росії та Франції
Банер на матчі збірної Росії та Франції / Фото із соцмереж

Трагедія у Кемерово, де під час пожежі у торговому центрі загинуло 64 особи, у тому числі 41 дитина, знайшла свій відклик і на товариському матчі між збірними Росії та Франції у Санкт-Петербурзі.

Перед початком матчу Росія – Франція на стадіоні "Крестовському" на трибунах вивісили банер з написом "Наша страна – это "Зимняя вишня", а мы в ней – это контактный зоопарк". Однак ще до початку гри банер прибрали з трибун.

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Варто зазначити, що схожий напис був і на мітингу у Кемерово, який тривав майже весь день. Один з учасників тримав плакат з написом "Мы все заперты в этом зоопарке". Причина таких заяв у тому, що у торговому центрі згорів контактний зоопарк, а всі тварини (їх було майже 200) загинули.

Плакати на мітингу у Кемерово

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту.

Теги: Новини Росії Пожежа в Кемерово
Джерело: 24 Канал
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