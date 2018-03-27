Кемерово, Волоколамськ, Кримськ: коли росіянам увірветься терпець

В Росії у Кемерові тисячі людей вийшли на протести. Скандують "Вбивці, ідіть у відставку" і вимагають покарати винних у трагедії. 27 березня 2018 року у місто приїхав і Путін, однак масові протести зігнорував.

Кемерово

Для російської влади – це звична схема. Так само зігнорували протести у Волоколамську, де людей отруюють випари зі сміттєзвалища. Не домоглися справедливості і жителі Краснодарського краю. Путін продовжує керувати країною вже 18 років і стільки ж років обіцяє громадянам добробут і безпеку.

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"Вбивці, ідіть у відставку!" З такими гаслами у центр російського Кемерово сьогодні прийшли тисячі людей. Вимагають покарати чиновників, які не змогли попередити страшну трагедію у торговому центрі "Зимова вишня". У всьому винна влада, і не лише місцева, переконаний Ігор Востріков. У цій пожежі він втратив дружину і трьох дітей.

Моя думка: винне все керівництво держави! В такій ситуації пожежних розрахунків не вистачило, гвинтокрилів немає у найбагатшій країні! А чому? Ви можете мені відповісти, чому? Відповісте, чому так? Грошей немає, але ви тримайтесь!

– прокоментував Ігор Востріков.

Пожежа у торговому центрі "Зимова вишня" забрала життя 64 людей, з них – 41 дитина. Спочатку зайнявся останній поверх, вогонь швидко охопив усю будівлю. Двері на сходові клітини виявилися зачиненими, і люди, аби врятуватися, просто стрибали з вікон. В одному з приміщень торгового центру рятувальники виявили рештки людей, які згоріли заживо.

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Президент Росії приїхав на місце трагедії лише через два дні. Поклав квіти біля імпровізованого меморіалу під зруйнованим пожежею торговим центром і поїхав на нараду з місцевими чиновниками. Мітинг проігнорував.

Волоколамськ

А от у підмосковний Волоколамськ Володимир Путін навіть не їздив. Тиждень тому там через отруйні випарування зі сміттєвого полігону "Ядрово" у лікарню потрапило 57 дітей. Місцеві жителі скаржаться: дихати у місті просто нічим. На мітинг під будівлю місцевої адміністрації вийшли 5 тисяч людей.

"Усюди одні відмазки. Ось така купа документів. Все нормально, все нормально. Вже немає ніякої довіри до них", – поскаржився учасник акції протесту.

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Проблему вирішили дивно: закривають старий полігон і відкривають новий – там же, під Волоколамськом. Місцева влада обіцяє: на новому майданчику будуть використовувати інноваційні технології перероблювання сміття. Тим часом, випари із вже закритого сміттєзвалища продовжують отруювати жителів міста. У людей проблеми з дихальними шляхами, висипи на шкірі. Але до цього владі байдуже.

Кримськ

Не змогли добитися правди і жителі Краснодарського краю. Там у липні 2012 року велика хвиля води просто змила місто Кримськ. За офіційними даними загинула 171 людина, а за не офіційними – понад 2,5 тисячі. Влада приховала скид води з Неберджаївського водосховища.

Почалась паніка. Почало все рушитись. Пробуджую п'ятирічну дитину. Нумо на горище! Куди на горище? Вода прибуває!

– прокоментувала очевидиця підтоплень у Кримську.

"Чому нас не попередили?" – ставить питання інший очевидець трагедії.

На це питання влада не відповіла. І це системна проблема Росії – вважає президент Загальноросійського громадського руху "Союз правих сил" Леонід Гозман.

Проблема в системі, в політичній системі. Поки у нас не буде ця політична система, у нас будуть горіти клуби, торгові центри,

– зазначив Гозман.

Вже другий день поспіль жителі російських міст несуть квіти до імпровізованих меморіалів в пам’ять про загиблих у Кемерово. Влада ж, як зазвичай, намагається відкупитися грошима, обіцяючи потерпілим матеріальну компенсацію. Проте, без відповіді залишається головне питання: скільки ще Кемерово, Волоколамськів і Кримськів має статися в Росії, аби громадяни ініцюювали рішучі зміни в політичній системі державі?

Нагадаємо, 27 березня у торговому центрі "Зимова вишня" знову сталося займання.