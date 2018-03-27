Кемерово, Волоколамск, Крымск: когда у россиян лопнет терпение

В России в Кемерово тысячи людей вышли на протесты. Скандируют "Убийцы, идите в отставку" и требуют наказать виновных в трагедии. 27 марта 2018 в город приехал и Путин, однако массовые протесты проигнорировал.

Кемерово

Для российской власти – это привычная схема. Так же проигнорировали протесты в Волоколамске, где людей отравляют испарения со свалки. Не добились справедливости и жители Краснодарского края. Путин продолжает руководить страной уже 18 лет и столько же лет обещает гражданам благосостояние и безопасность.

Читайте также: Кабмин разрешил спасателям проверять ТРЦ и учебные заведения по пожарной безопасности

"Убийцы, идите в отставку!" С такими лозунгами в центр российского Кемерово сегодня пришли тысячи людей. Требуют наказать чиновников, которые не смогли предупредить страшную трагедию в торговом центре "Зимняя вишня". Во всем виновата власть, и не только местная, убежден Игорь Востриков. В этом пожаре он потерял жену и троих детей.

Мое мнение: виновно все руководство государства! В такой ситуации пожарных расчетов не хватило, вертолетов нет у богатой страны! А почему? Вы можете мне ответить, почему? Ответите, почему так? Денег нет, но вы держитесь!

– прокомментировал Игорь Востриков.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек, из них – 41 ребенок. Сначала загорелся последний этаж, огонь быстро охватил все здание. Двери на лестничные клетки оказались закрытыми, и люди, чтобы спастись, просто прыгали из окон. В одном из помещений торгового центра спасатели обнаружили останки людей, которые сгорели заживо.

Читайте также: Смертельный пожар в Кемерово: спасатели нашли тела всех погибших

Президент России приехал на место трагедии только через два дня. Возложил цветы к импровизированному мемориалу под разрушенным пожаром торговым центром и поехал на совещание с местными чиновниками. Митинг проигнорировал.

Волоколамск

А вот в подмосковный Волоколамск Владимир Путин даже не ездил. Неделю назад там из-за ядовитых испарений с мусорного полигона "Ядрово" в больницу попали 57 детей. Местные жители жалуются: дышать в городе просто нечем. На митинг под здание местной администрации вышли 5000 человек.

"Всюду одни отмазки. Вот такая куча документов. Все нормально, все нормально. Уже нет никакого доверия к ним", – пожаловался участник акции протеста.

Читайте также: Появилось жуткое видео, как выглядит после пожара ТРЦ в Кемерово

Проблему решили удивительно: закрывают старый полигон и открывают новый – там же, под Волоколамском. Местные власти обещают: на новой площадке будут использовать инновационные технологии переработки мусора. Между тем, испарения с уже закрытой свалки продолжают отравлять жителей города. У людей проблемы с дыхательными путями, сыпь на коже. Но к этому власти безразличны.

Крымск

Не смогли добиться правды и жители Краснодарского края. Там в июле 2012 года большая волна воды просто смыла город Крымск. По официальным данным погиб 171 человек, а по неофициальным – более 2,5 тысячи. Власть скрыла сброс воды из Неберджаевского водохранилища.

Началась паника. Начало все рушиться. Бужу пятилетнего ребенка. Давайте на чердак! Куда на чердак? Вода прибывает!

– прокомментировала очевидец подтоплений в Крымске.

"Почему нас не предупредили?" – задается вопросом другой очевидец трагедии.

На этот вопрос власть не ответила. И это системная проблема России – считает президент Общероссийского общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман.

Проблема в системе, в политической системе. Пока у нас будет эта политическая система, у нас будут гореть клубы, торговые центры,

– отметил Гозман.

Уже второй день подряд жители российских городов несут цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших в Кемерово. Власть же, как обычно, пытается откупиться деньгами, обещая пострадавшим материальную компенсацию. Однако, без ответа остается главный вопрос: сколько еще Кемерово, Волоколамсков и Крымсков должно произойти в России, чтобы граждане инициировала решительные изменения в политической системе государства?

Напомним, 27 марта в торговом центре "Зимняя вишня" снова произошло возгорание.