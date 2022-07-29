Дергал ногами еще 20 лет назад: Яковенко прокомментировал состояние здоровья путина

Не стоит верить непроверенной и сенсационной информации о плохом состоянии здоровья путина. Никто так и не сможет подтвердить эти данные.

Такое мнение на стриме, который транслировали на ютубе 24 канала, высказал российский оппозиционный журналист и политик Игорь Яковенко. Конечно, путин уже немолод и действительно могут иметь какие-то болячки. Но для своего возраста он всегда был здоровым человеком.

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Яковенко призывает не обращать внимание, когда говорят, что путин болен раком или дергал ногой, сидя за столом. Он делал это и двадцать лет назад.

Он для своего возраста всегда был здоровым человеком. Это было видно всегда. Ну, может покашлять. И что? Часто показывали, как он дергает ногами. Так он делал это еще 20 лет назад и дальше делать, пока с ним не произойдет то, чего так все ждут, – говорит Яковенко.

Это не спецоперация от ФСБ

По мнению Яковенко, постоянные вбросы о плохом состоянии здоровья от путина – это не специальные операции от ФСБ. Причина гораздо проще.

Некоторые блоггеры в соцсетях специально вбрасывают такую сенсационную информацию, чтобы поднять собственные просмотры и увеличить капитализацию страницы. Конечно, эти люди не переживают о своей репутации и продолжают работать "клоунами".

Иногда эту информацию подхватывают западные СМИ, отчего она выходит на новый уровень. Но это все те же обычные фейки.

Яковенко об информации о состоянии здоровья путина: смотрите видео

Добавим, Яковенко считает, что у путина значительно более высокие шансы не дожить до суда. Если большая часть силовиков перестанет его поддерживать, то может произойти всякое. Кресло под путиным способно пошататься из-за серьезного военного поражения на фронте.