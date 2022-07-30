Судьба путина и лукашенко, последствия зверств в Еленовке: стрим с Игорем Яковенко

российский диктатор владимир путин рискует потерять власть, как только покажет первую "слабинку". Более устойчивым в политическом плане является даже ближайший соратник путина – белорусский диктатор александр лукашенко.

О том, какова судьба последних европейских диктаторов, почему россия решилась на кровавые убийства пленных украинцев, и многое другое в эфире 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

К теме Для путина должно быть специальное место в аду, – политолог об убийствах в Еленовке

путина "пристукнут" свои же

Оппозиционер убежден, что в русской армии есть осознание безумия путина. Впрочем, до сих пор ни один генерал не выступил против диктатора. Собственно, это, по мнению журналиста, и может стать началом его конца.

Решающим моментом будет отказ большинства силовиков поддерживать путина. Когда от него начнет откровенно "пахнуть" бессилием, ему конец. Скорее всего, его "пристукнут" свои же,

– заявил Игорь Яковенко.

По его мнению, это произойдет тогда, когда российская армия потерпит серьезное поражение на фронте и будет разгромлена. К примеру, своеобразной точкой невозвращения может стать потеря россиянами Херсона.

"Когда украинская армия освободит Херсон, это уже пошатнет авторитет путина. Объяснить это россиянам будет невозможно. Тогда у силовиков страх ответственности за преступления пересилит страх перед путином, и они будут готовы к активным действиям", – рассказал российский оппозиционер.

Почему россияне убивают украинских пленных

За последние два дня российские изверги цинично обнародовали видео с пыткой украинского пленника. Впоследствии буквально убили некоторых защитников "Азовстали" в колонии во временно оккупированной Еленовке.

По мнению Яковенко, россияне сознательно пошли на эти ужасающие преступления. Они хотят запугать и деморализовать украинцев. Но эффект будет совсем противоположным. Кроме того, эти зверства свидетельствуют, что оккупанты уже не знают, что делать.

"Я думаю, что это меняет ситуацию. Я думаю, что российское командование сегодня не знает, что ему делать, поэтому пытается таким образом запугать украинцев. Однако, конечно, это вызовет противоположный эффект", – добавил Игорь Яковенко.

Битва за Херсон может изменить ход войны

Яковенко отмечает, что пока мы еще не видели масштабного контрнаступления ВСУ. Однако никто так и не знает, способна ли российская армия "держать удар". Битва за Херсон может продемонстрировать много важного. Это будет первая серьезная проверка оккупантов на прочность.

По его словам, если ВСУ смогут серьезно разгромить группировки оккупантов, то это может изменить дальнейший ход войны. Но прогнозы здесь пока делать сложно.

"Насколько российская армия будет разгромлена – сейчас проверяется в Херсоне. Сказать категорически, на какой день они убегут – трудно, потому что мы не знаем многого. К примеру, какова наступательная мощность ВСУ, какие ресурсы сможет подтянуть путин, чтобы удержать Херсон и т.д.", – отметил Яковенко.

Не верьте, что путин болен

Яковенко призвал украинцев не распространять непроверенную информацию, что у путина проблемы со здоровьем. Ведь ее буквально невозможно проверить, поэтому высок риск для дезинформации.

В свое время многие распространяли видео, где путин дергает ногами, когда сидит за столом. Но Яковенко отмечает, что диктатор поступал так же и 20 лет назад. Это вообще ни о чем не свидетельствует.

По его мнению, такая информация возникает в СМИ, ведь некоторые блоггеры просто хотят повысить капитализацию своих каналов и распространяют разную непроверенную информацию о здоровье путина. Иногда это вообще подхватывают западные СМИ. Однако никто так и не располагает точными данными о состоянии его здоровья.

лукашенко только прикидывается идиотом

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко лишь притворяется идиотом. На самом деле он понимает, как вертеться туда-сюда, чтобы удержать власть в своих руках.

Лукашенко осознает, что полномасштабное вторжение белорусской армии опасно для него, потому что украинская армия перетрет белорусских военных. Поэтому сделает все возможное, чтобы этого избежать.

Это очень живучее политическое животное, поэтому он будет цепляться за власть. Для него цепляние за власть – это балансировка между поддержкой путина с одной стороны и стремлением к тому, чтобы путин его не проглотили, с другой стороны. Есть и третья сторона – это неучастие в войне именно своими силами,

– подытожил оппозиционер.

Смотрите стрим Овдиенко с Яковенко о битве за Херсон, убийстве украинских пленных и конце путина на ютубе 24 канала