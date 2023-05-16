Главный редактор "Еврорадио" (Беларусь) Павел Свердлов рассказал 24 Каналу, что бинт на руке Лукашенко вероятнее всего свидетельствует о том, что на его кисть ставили катетер. Однако он отметил, что на основании повязки трудно ставить какие-либо диагнозы.
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Лукашенко вынужден держать народ в тонусе
Павел Латушко, белорусский политик и дипломат, который в 2020 году поддерживал протесты, имея инсайдерскую информацию, озвучил диагноз Лукашенко. Это инфекционно-аллергический миокардит – воспаление сердечной мышцы,
– объяснил он.
Главный редактор "Еврорадио" подчеркнул, что, к сожалению, от этой болезни умирают довольно редко. Однако у белоруского диктатора может быть и другое заболевание.
Показали Лукашенко 15 мая в Беларуси вынужденно, потому что 6-дневное отсутствие в публичном поле на фоне слухов о его болезни белорусский диктатор не может себе позволить,
– подчеркнул Павел Свердлов.
Поэтому Лукашенко вынужден держать все время народ в тонусе: мол, я здесь, все нормально. Те, кто ему верит, получили доказательство того, что он не умер.
Павел Свердлов спрогнозировал, справится ли Лукашенко со своей болезнью: смотрите видео
Всегда хочет показать, что знает больше, чем другие
Но, по его мнению, это не означает, что новый кризис не произойдет через некоторое время.
Жизнь у Лукашенко нервная, контрнаступления Украины он боится, также как дронов и ракет с территории Украины. Ведь уже три дня силы ПВО Беларуси приведены в полную боевую готовность,
– объяснил главный редактор.
Лукашенко, по его словам, всегда хочет показать, что он знает больше других. В частности он рассказал о 4 российских летательных аппаратах, которые упали в Брянской области. Хотя российская сторона признала пока потерю только одного вертолета.
"А Лукашенко уже знает, о 4 воздушных судах и не боится об этом говорить", - подчеркнул Свердлов.
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Больше о вероятной болезни Лукашенко
- Замглавы объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко отметил, что обычно о состоянии здоровья белорусского диктатора сообщают народу. Он напомнил, когда Лукашенко совершали операцию на ногах, о ходе болезни сообщали постоянно.
- Однако умолчание о болезни Лукашенко в этот раз, по мнению Латушко, – беспрецедентный случай.
- По его словам, у диктатора серьезное вирусное заболевание, которое, вероятно, вызвало инфекционно-аллергическую реакцию. А она дала осложнение на сердце.
- Очевидно болезнь прогрессировала, потому что ночью 13 мая кортеж белорусского диктатора прибыл в правительственную клинику. И в этот же день в Минск прилетел самолет, принадлежащий Владимиру Путину, с российскими медиками на борту.