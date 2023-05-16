Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, 80 – 90% белорусов против вступления Беларуси в войну против Украины.

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Россия хочет официально оккупировать Беларусь

Загородний отметил, что после смерти Лукашенко в Беларуси многое изменится. В настоящее время белорусский диктатор устраивает Кремль, потому что у них нет другого кандидата.

Это создаст большие проблемы для россиян. Они будут вынуждены отвлекать ресурсы и пытаться оккупировать Беларусь официально. Но у них будет неустойчивая власть. Лукашенко пока их устраивает. Если бы у них был другой кандидат, то они бы давно его изменили,

– считает он.

Политолог подчеркнул, что даже если Россия найдет нового прихвостня в Беларуси, то этот кандидат должен победить на президентских выборах. Это будет нелегко, ведь Лукашенко успел поменять конституцию.

"Если Россия пойдет на открытую оккупацию Беларуси, то не добьется особых успехов. Любая белорусская власть будет понимать: бросать в Украину белорусскую армию, где призывная армия, ребята 18 – 20 лет, – это подписать себе смертный приговор", – добавил Загородний.

Почему Лукашенко не вступает официально в войну

Тарас Загородний подчеркнул, что самопровозглашенный лидер Беларуси не хочет официально вступать в войну против Украины вовсе не из-за любви к нашему государству. В первую очередь, Лукашенко думает о себе.

Лукашенко ясно понимает, что приказ нападать на Украину выполнят наиболее верные ему части, которые будут уничтожены в течение месяца. Они точно пойдут первыми, потому что для россиян белорусы – это люди третьего сорта. А на чем будет держаться его власть, кто будет защищать Лукашенко?

– добавил политолог.

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