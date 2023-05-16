Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, 80 – 90% білорусів проти вступу Білорусі у війну проти України.

До теми Треба готуватися до всього, – Тихановська прокоментувала чутки про погіршення здоров'я Лукашенка

Росія хоче офіційно окупувати Білорусь

Загородній зазначив, що після смерті Лукашенка у Білорусі багато що зміниться. Наразі білоруський диктатор влаштовує Кремль, бо вони не мають іншого кандидата.

Це створить великі проблеми для росіян. Вони будуть змушені відвертати ресурси та намагатися окупувати Білорусь вже офіційно. Але у них буде нестійка влада. Лукашенко поки їх влаштовує. Якби у них був інший кандидат, то вони б давно його змінили,

– вважає він.

Політолог підкреслив, що навіть якщо Росія знайде нового прихвосня у Білорусі, то цей кандидат повинен перемогти на президентських виборах. Це буде нелегко, адже Лукашенко встиг змінити конституцію.

"Якщо Росія піде на відкриту окупацію Білорусі, то не досягне особливих успіхів. Будь-яка білоруська влада буде розуміти: кидати в Україну білоруську армію, де призовна армія, хлопці 18 – 20 років, – це підписати собі смертний вирок", – додав Загородній.

Чому Лукашенко не вступає офіційно у війну

Тарас Загородній наголосив, що самопроголошений лідер Білорусі не хоче офіційно вступати у війну проти України зовсім не через любов до нашої держави. Насамперед Лукашенко думає про себе.

Лукашенко чітко розуміє, що наказ нападати на Україну виконають найбільш вірні йому частини, які будуть знищені протягом місяця. Вони точно підуть першими, бо для росіян білоруси – це люди "третього сорту". А на чому буде триматися його влада, хто буде захищати Лукашенка?

– додав політолог.

Хвороба Лукашенка: головне